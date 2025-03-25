П’ять днів намагаються повернути світло в Куп’янськ після обстрілу, поки марно

Про те, що Куп’янськ та інші населені пункти району й досі частково без світла, розповів голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.

Він нагадав, що масований обстріл Куп’янського району відбувся 20 березня. З того часу фахівці щодня намагаються відновити подачу електроенергії. Поки що безрезультатно.

“Воно відновлене частково, але те, що стосується міста Куп’янська, в повному обсязі відновити поки що не вдається, оскільки руйнування достатньо великі по підстанції. І зараз роботи проводяться, і поетапно буде місто підключатися, так само як і населені пункти Кіндрашівської громади. Але треба зазначити, що навіть ті відновлення, які протягом тижня нам вдалося зробити, ми вже декілька разів повторювали, тому що були обстріли, знов були руйнування”, – сказав Канашевич.

Він також відповів на запитання ведучого, чи закінчився опалювальний сезон у громаді, а також прокоментував, чи допоможе його завершення зняти навантаження з енергосистеми.

“У принципі, централізованого опалення по району немає, і тому суттєвих якихось змін закінчення опалювального сезону не внесе по енергетичній сфері. Але тим не менше розуміємо, що таке проходження опалювального сезону, воно дає нам певні виклики, які ми знову проходимо. Для нас було головне те, що ми змогли прожити з електроенергією, тому що це була найбільша загроза, яка могла відбутися посеред зими, посеред тих морозів, які були посеред лютого. На щастя, ми це пройшли, вижили, і розуміємо, що далі буде знову йти підготовка до нового сезону, будемо її скоро розпочинати, тому що розуміємо, що ворог своїх дій буде продовжувати, і нові виклики будуть перед кожною громадою, перед кожним працівником комунальної сфери”, – додав начальник РВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, масований обстріл Куп’янщини відбувся 20 березня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби росіяни скинули на Куп’янськ 31 КАБ. Зазнали руйнувань понад 20 багатоквартирних будинків. Куп’янськ та ще 11 населених пунктів залишилися без електроенергії. Внаслідок авіаудару близько 21:00 загинули 51-річний цивільний чоловік та 85-річна жінка, їхні тіла деблокували з-під завалів будинків. 54-річна жінка отримала поранення. У період з 15:00 до 15:20 росіяни атакували Куп’янськ бомбами ФАБ-500. Отримала поранення 84-річна жінка, а чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес. Пізніше голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич пояснив, що відновити подачу електроенергії у громаді вдасться лише, якщо не буде повторного обстрілу. Загалом ситуацію з електропостачанням у громаді він назвав “критичною” і додав, що попри труднощі, все ж таки змогли заживити всю критичну інфраструктуру.