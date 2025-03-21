Канашевич пояснив, чи повернуть світло на Куп’янщину і що для цього потрібно

Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону нагадав, що внаслідок масованого обстрілу практично повністю були знеструмлені 12 населених пунктів Куп’янського району.

“Учора підключилися до роботи з ліквідації, вдалося в кількох населених пунктах відновити електропостачання. І ці роботи тривають. Я думаю, що найближчим часом. Але все одно на це знадобиться кілька днів, коли електропостачання буде відновлено і всі населені пункти будуть зі світлом”, – сказав Канашевич.

Однак зробити це вдасться лише, якщо не буде повторного обстрілу, акцентував глава РВА. Загалом ситуацію з електропостачанням у громаді він назвав “критичною” і додав, що попри труднощі, все ж таки змогли заживити всю критичну інфраструктуру.

“Так, безумовно, ще вчора після атаки, позавчора, точніше, після атаки, одразу були підключені генератори, те що стосується водозабезпечення. Газ в принципі в місті є, всі необхідні пункти «Незламності», які є, і які забезпечені генераторами, забезпечені всім необхідним. Вони відкриті і готові до прийому людей. Слава Богу, на вулиці потеплішало сьогодні, тому будемо сподіватися, що з чергової цієї проблеми вийдемо ще більш сильними”, – додав Канашевич.

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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби росіяни скинули на Куп’янськ 31 КАБ. Зазнали руйнувань понад 20 багатоквартирних будинків. Куп’янськ та ще 11 населених пунктів залишилися без електроенергії. Внаслідок авіаудару близько 21:00 загинули 51-річний цивільний чоловік та 85-річна жінка, їхні тіла деблокували з-під завалів будинків. 54-річна жінка отримала поранення. У період з 15:00 до 15:20 росіяни атакували Куп’янськ бомбами ФАБ-500. Отримала поранення 84-річна жінка, а чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес.