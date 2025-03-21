Напередодні безпілотники атакували Харківщину: є руйнування, виникли пожежі

Про те, що напередодні ворог обстрілював Харківщину, поінформував у ранковому зведенні за 21 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Спочатку о 14:19 прилетіло по Циркунах. Внаслідок обстрілів горіла трава та господарча споруда.

“14:45 – Куп’янський р-н, Вільхівська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок влучання БпЛА типу «Молния-2» пошкоджено покрівлю, вікна, двері будівлі промислового підприємства”, – зазначає Синєгубов.

Вже ввечері о 18:00 дісталося Лозівському району. У районі села Михайлівка впав ворожий дрон.

“18:00 – Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка. Внаслідок обстрілу сталося займання трави на відкритій території, пошкоджено приватний будинок, гараж, ЛЕП”, – додав начальник ХОВА.