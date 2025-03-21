Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Напередодні безпілотники атакували Харківщину: є руйнування, виникли пожежі

Події 08:50   21.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Напередодні безпілотники атакували Харківщину: є руйнування, виникли пожежі

Про те, що напередодні ворог обстрілював Харківщину, поінформував у ранковому зведенні за 21 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Спочатку о 14:19 прилетіло по Циркунах. Внаслідок обстрілів горіла трава та господарча споруда.

“14:45 – Куп’янський р-н, Вільхівська ТГ, с. Приколотне.  Внаслідок влучання БпЛА типу «Молния-2» пошкоджено покрівлю, вікна, двері будівлі промислового підприємства”, – зазначає Синєгубов.

Вже ввечері о 18:00 дісталося Лозівському району. У районі села Михайлівка впав ворожий дрон.

“18:00 – Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка. Внаслідок обстрілу сталося займання трави на відкритій території, пошкоджено приватний будинок, гараж, ЛЕП”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Напередодні безпілотники атакували Харківщину: є руйнування, виникли пожежі
Напередодні безпілотники атакували Харківщину: є руйнування, виникли пожежі
21.03.2025, 08:50
ДСНС: 25 пожеж загасили рятувальники за добу на Харківщині, є постраждалі
ДСНС: 25 пожеж загасили рятувальники за добу на Харківщині, є постраждалі
21.03.2025, 08:27
Новини Харкова – головне за 21 березня: атака безпілотників, бої на півночі
Новини Харкова – головне за 21 березня: атака безпілотників, бої на півночі
21.03.2025, 08:52
Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії
21.03.2025, 06:00
Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу
Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу
21.03.2025, 08:11
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
20.03.2025, 14:27

Новини за темою:

18:32
Загострення ситуації в Куп’янську: Синєгубов провів нараду з місцевою владою
08:48
Є загиблий і четверо поранених: ворог продовжує терор Куп’янського району
08:25
ДСНС: 12 пожеж загасили на Харківщині рятувальники, є загиблий
08:12
По шести населених пунктах області вдарив ворог з авіації – Генштаб ЗСУ
13:11
Понад сотню військових втратила РФ за добу на Харківському напрямку – ЗСУ

Ви читали новину: «Напередодні безпілотники атакували Харківщину: є руйнування, виникли пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 08:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні ворог обстрілював Харківщину, поінформував у ранковому зведенні за 21 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".