Напередодні безпілотники атакували Харківщину: є руйнування, виникли пожежі
Про те, що напередодні ворог обстрілював Харківщину, поінформував у ранковому зведенні за 21 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Спочатку о 14:19 прилетіло по Циркунах. Внаслідок обстрілів горіла трава та господарча споруда.
“14:45 – Куп’янський р-н, Вільхівська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок влучання БпЛА типу «Молния-2» пошкоджено покрівлю, вікна, двері будівлі промислового підприємства”, – зазначає Синєгубов.
Вже ввечері о 18:00 дісталося Лозівському району. У районі села Михайлівка впав ворожий дрон.
“18:00 – Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка. Внаслідок обстрілу сталося займання трави на відкритій території, пошкоджено приватний будинок, гараж, ЛЕП”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 08:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні ворог обстрілював Харківщину, поінформував у ранковому зведенні за 21 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".