Накануне беспилотники атаковали Харьковщину: есть разрушения, возникли пожары

О том, что накануне враг обстреливал Харьковщину, проинформировал в утренней сводке за 21 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вначале в 14:19 прилетело по Циркунам. Вследствие обстрела горела трава и хозпостройка.

«14:45 — Купянский р-н, Ольховская ТГ, с. Приколотное. В результате попадания БпЛА типа «Молния-2» повреждены кровля, окна, двери здания промышленного предприятия», – отмечает Синегубов.

Уже вечером, в 18:00, досталось Лозовскому району. В районе села Михайловка упал вражеский дрон.

«18:00 — Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Стецьковка. В результате обстрела произошло возгорание травы на открытой территории, повреждены частный дом, гараж, ЛЭП», – добавил начальник ХОВА.