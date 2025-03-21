Накануне беспилотники атаковали Харьковщину: есть разрушения, возникли пожары
О том, что накануне враг обстреливал Харьковщину, проинформировал в утренней сводке за 21 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
Вначале в 14:19 прилетело по Циркунам. Вследствие обстрела горела трава и хозпостройка.
«14:45 — Купянский р-н, Ольховская ТГ, с. Приколотное. В результате попадания БпЛА типа «Молния-2» повреждены кровля, окна, двери здания промышленного предприятия», – отмечает Синегубов.
Уже вечером, в 18:00, досталось Лозовскому району. В районе села Михайловка упал вражеский дрон.
«18:00 — Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Стецьковка. В результате обстрела произошло возгорание травы на открытой территории, повреждены частный дом, гараж, ЛЭП», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 08:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне враг обстреливал Харьковщину, проинформировал в утренней сводке за 21 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".