Девять раз атаковала РФ позиции ВСУ на севере от Харькова – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток по всей линии фронта было 166 боестолкновений.

На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции девять раз в районе Глубокого и Волчанска.

На Купянском было восемь боев, отмечают в ГШ.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлении Петропавловки», – пишут в Генштабе.

Также в течение суток ВС РФ обстреляли позиции СОУ 6449 раз, сбросили 151 КАБ и выпустили около трех тысяч дронов-камикадзе.

Потери врага, по данным Генштаба, на сегодняшний день следующие: