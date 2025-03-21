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Девять раз атаковала РФ позиции ВСУ на севере от Харькова – данные Генштаба

Украина 08:11   21.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Девять раз атаковала РФ позиции ВСУ на севере от Харькова – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток по всей линии фронта было 166 боестолкновений.

На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции девять раз в районе Глубокого и Волчанска.

На Купянском было восемь боев, отмечают в ГШ.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлении Петропавловки», – пишут в Генштабе.

Также в течение суток ВС РФ обстреляли позиции СОУ 6449 раз, сбросили 151 КАБ и выпустили около трех тысяч дронов-камикадзе.

Потери врага, по данным Генштаба, на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Где наступала армия РФ на Харьковщине и чем закончились бои, сообщили в ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение суток по всей линии фронта было 166 боестолкновений.".