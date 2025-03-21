Девять раз атаковала РФ позиции ВСУ на севере от Харькова – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, в течение суток по всей линии фронта было 166 боестолкновений.
На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции девять раз в районе Глубокого и Волчанска.
На Купянском было восемь боев, отмечают в ГШ.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлении Петропавловки», – пишут в Генштабе.
Также в течение суток ВС РФ обстреляли позиции СОУ 6449 раз, сбросили 151 КАБ и выпустили около трех тысяч дронов-камикадзе.
Потери врага, по данным Генштаба, на сегодняшний день следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение суток по всей линии фронта было 166 боестолкновений.".