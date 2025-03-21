Где наступала армия РФ на Харьковщине и чем закончились бои, сообщили в ISW
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне пытались наступать на Купянском, Харьковском и Боровском направлении.
На севере области бои продолжались около Волчанска. Ситуация в этой части области осталась неизменной – ВСУ сдержали врага, уточнили аналитики.
«19 и 20 марта российские войска наступали к северу от Купянска в районе Кондрашовки и Двуречной, на северо-восток от Купянска в районе Каменки и на восток от Купянска в районе Петропавловки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы контратакуют под Двуречной (к северу от Купянска)», – отметили в Институте изучения войны.
Не смогли изменить линию фронта оккупанты и на Боровском направлении. Штурмы ВС РФ также успешно отбили Силы обороны.
«19 и 20 марта российские войска наступали северо-восточнее Боровой возле Загрызово. Представитель украинской бригады, действующей на направлении Боровой, сообщил 20 марта, что российские силы разворачивают небольшие пехотные подразделения для постоянного наступления на этом направлении», – добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, зведення, институт изучения войны;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 07:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне пытались наступать на Купянском, Харьковском и Боровском направлении.".