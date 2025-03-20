«Масштабы разрушений ужасают» — Беседин показал Купянск после 31 КАБа (видео)
Разрушения в Купянске Харьковской области в результате авиаударов россиян 19 марта показал глава городской военной администрации Андрей Беседин.
Он отметил, что в результате «прилетов» 31 авиабомбы по центру города разрушены критическая, гражданская инфраструктура, больница, частные домовладения, многоквартирные дома.
«Побывали на местах ударов. Масштабы разрушений критической и гражданской инфраструктуры ужасают. Имеем полную картину ситуации. Все службы и коммунальные предприятия взаимодействуют и оказывают всю необходимую помощь», — отметил Беседин в своем Telegram-канале.
Видео: Андрей Беседин/Telegram
По данным начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, центр города почти уничтожен. Он уточнил, что авиация РФ 19 марта наносила удары в две волны. Первая была около 15 часов — на Купянск сбросили четыре КАБа, еще 27 авиабомб прилетели после 21:00. Также были обстрелы из артиллерии и атаки БпЛА. Под обломками собственных домов нашли тела 84-летней женщины и 51-летнего мужчины. Пострадавших, по информации Болвинова, четверо.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в течение минувших суток россияне сбросили на Купянск 31 КАБ. Подверглись разрушениям более 20 многоквартирных домов. Купянск и еще 11 населенных пунктов остались без электроэнергии. В результате авиаудара около 21:00 погибли 51-летний гражданский мужчина и 85-летняя женщина, их тела деблокировали из-под завалов домов. 54-летняя женщина получила ранения. В период с 15:00 до 15:20 россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Андрей Беседин, КАБ, купянск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушения в Купянске Харьковской области в результате авиаударов россиян 19 марта показал глава городской военной администрации Андрей Беседин.".