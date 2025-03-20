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«Масштаби руйнувань жахають» – Беседін показав Куп’янськ після 31 КАБу (відео)

Події 20:30   20.03.2025
Олена Нагорна
«Масштаби руйнувань жахають» – Беседін показав Куп’янськ після 31 КАБу (відео) Фото: Сергій Болвінов/телеграм

Руйнування у Куп’янську Харківської області внаслідок авіаударів росіян 19 березня показав голова міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Він зазначив, що внаслідок «прильотів» 31 авіабомби по центру міста зруйновано критичну, цивільну інфраструктуру, лікарню, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки.

“Побували на місцях ударів. Масштаби руйнувань критичної та цивільної інфраструктури жахають. Маємо повну картину ситуації. Всі служби й комунальні підприємства взаємодіють й надають всю необхідну допомогу”, – зазначив Беседін у своєму телеграм-каналі.

Відео: Андрій Беседін/телеграм

За даними начальника слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, центр міста майже знищений. Він уточнив, що авіація РФ 19 березня завдавала ударів у дві хвилі. Перша була близько 15-ї години – на Куп’янськ скинули чотири КАБи, ще 27 авіабомб прилетіли після 21:00. Також були обстріли з артилерії та атаки БпЛА. Під уламками власних будинків знайшли тіла 84-річної жінки та 51-річного чоловіка. Постраждалих, за інформацією Болвінова, четверо.

Фото: Сергій Болвінов/телеграм
Фото: Сергій Болвінов/телеграм
Удар по Куп'янську 19 березня 2025 року
Фото: Сергій Болвінов/телеграм
Удар по Куп'янську 19 березня 2025 року
Фото: Сергій Болвінов/телеграм

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби росіяни скинули на Куп’янськ 31 КАБ. Зазнали руйнувань понад 20 багатоквартирних будинків. Куп’янськ та ще 11 населених пунктів залишилися без електроенергії. Внаслідок авіаудару близько 21:00 загинули 51-річний цивільний чоловік та 85-річна жінка, їхні тіла деблокували з-під завалів будинків. 54-річна жінка отримала поранення. У період з 15:00 до 15:20 росіяни атакували Куп’янськ бомбами ФАБ-500. Отримала поранення 84-річна жінка, а чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес.

Читайте також: Загострення ситуації в Куп’янську: Синєгубов провів нараду з місцевою владою

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 20:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Руйнування у Куп’янську Харківської області внаслідок авіаударів росіян 19 березня показав голова міської військової адміністрації Андрій Беседін.".