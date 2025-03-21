Де наступала армія РФ на Харківщині та чим закінчилися бої, повідомили в ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни намагалися наступати на Куп’янському, Харківському та Борівському напрямах.

На півночі області бої тривали біля Вовчанська. Ситуація у цій частині області залишилася незмінною – ЗСУ стримали ворога, уточнили аналітики.

“19 і 20 березня російські війська наступали на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки та Дворічної, на північний схід від Куп’янська в районі Кам’янки та на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили контратакують під Дворічною (на північ від Куп’янська)“, – зазначили аналітики.

Не змогли змінити лінію фронту окупанти на Борівському напрямку. Штурми ЗС РФ також успішно відбили Сили оборони.

“19 і 20 березня російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового. Речник української бригади, яка діє на Борівському напрямку, повідомив 20 березня, що російські сили розгортають невеликі піхотні підрозділи для постійного наступу на цьому напрямку”, – додали аналітики.