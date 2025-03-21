Де наступала армія РФ на Харківщині та чим закінчилися бої, повідомили в ISW
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни намагалися наступати на Куп’янському, Харківському та Борівському напрямах.
На півночі області бої тривали біля Вовчанська. Ситуація у цій частині області залишилася незмінною – ЗСУ стримали ворога, уточнили аналітики.
“19 і 20 березня російські війська наступали на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки та Дворічної, на північний схід від Куп’янська в районі Кам’янки та на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили контратакують під Дворічною (на північ від Куп’янська)“, – зазначили аналітики.
Не змогли змінити лінію фронту окупанти на Борівському напрямку. Штурми ЗС РФ також успішно відбили Сили оборони.
“19 і 20 березня російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового. Речник української бригади, яка діє на Борівському напрямку, повідомив 20 березня, що російські сили розгортають невеликі піхотні підрозділи для постійного наступу на цьому напрямку”, – додали аналітики.
Читайте також: “Масштаби руйнувань жахають” – Беседін показав Куп’янськ після 31 КАБа (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, зведення;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де наступала армія РФ на Харківщині та чим закінчилися бої, повідомили в ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 07:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни намагалися наступати на Куп’янському, Харківському та Борівському напрямах.".