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Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу

Україна 08:11   21.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби по всій лінії фронту було 166 зіткнень.

На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції дев’ять разів у районі Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському – було вісім боїв, зазначають у ГШ.

“Наші захисники відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки”, – пишуть у Генштабі.

Також протягом доби ЗС РФ обстріляли позиції СОУ 6449 разів, скинули 151 КАБ та випустили близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Втрати ворога, за даними Генштабу, сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби по всій лінії фронту було 166 зіткнень.".