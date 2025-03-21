Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби по всій лінії фронту було 166 зіткнень.

На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції дев’ять разів у районі Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському – було вісім боїв, зазначають у ГШ.

“Наші захисники відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки”, – пишуть у Генштабі.

Також протягом доби ЗС РФ обстріляли позиції СОУ 6449 разів, скинули 151 КАБ та випустили близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Втрати ворога, за даними Генштабу, сьогодні такі: