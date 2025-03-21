Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби по всій лінії фронту було 166 зіткнень.
На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції дев’ять разів у районі Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському – було вісім боїв, зазначають у ГШ.
“Наші захисники відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки”, – пишуть у Генштабі.
Також протягом доби ЗС РФ обстріляли позиції СОУ 6449 разів, скинули 151 КАБ та випустили близько трьох тисяч дронів-камікадзе.
Втрати ворога, за даними Генштабу, сьогодні такі:
Читайте також: Де наступала армія РФ на Харківщині та чим закінчилися бої, повідомили в ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби по всій лінії фронту було 166 зіткнень.".