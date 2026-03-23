Live

Ночные «прилеты» по Чугуевщине: в прокуратуре показали фото разрушений

Происшествия 10:25   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
По данным Харьковской облпрокуратуры, ночью 23 марта россияне били по Чугуевщине беспилотниками типа «Герань-2». 

Первый «прилет» зафиксировали около 00:45. Беспилотники атаковали неработающее предприятие в Чугуеве. Уже в 01:40 досталось Старому Салтову.

Последствия обстрелов Чугуевщины 23 марта

«Зафиксировано два попадания БпЛАвблизи жилых домов. Повреждены домовладения, а также автомобиль. В результате атаки возник пожар — горел гараж на площади около 20 квадратных метров», – отметили правоохранители.

По данным правоохранителей, женщина 1948 года рождения обратилась за помощью медиков с острой реакцией на стресс.

Последствия обстрелов Чугуевщины 23 марта

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: «Взять Купянск в действительности» вновь стремятся оккупанты – Машовец

Популярно
Новости Харькова — главное за 23 марта: РФ захватила новые территории
23.03.2026, 08:34
23.03.2026, 08:34
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
23.03.2026, 06:00
23.03.2026, 06:00
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
22.03.2026, 13:40
22.03.2026, 13:40
На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State
23.03.2026, 07:15
23.03.2026, 07:15
Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС
23.03.2026, 07:48
23.03.2026, 07:48
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночные «прилеты» по Чугуевщине: в прокуратуре показали фото разрушений», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 10:25;

