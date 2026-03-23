Ночные «прилеты» по Чугуевщине: в прокуратуре показали фото разрушений
По данным Харьковской облпрокуратуры, ночью 23 марта россияне били по Чугуевщине беспилотниками типа «Герань-2».
Первый «прилет» зафиксировали около 00:45. Беспилотники атаковали неработающее предприятие в Чугуеве. Уже в 01:40 досталось Старому Салтову.
«Зафиксировано два попадания БпЛАвблизи жилых домов. Повреждены домовладения, а также автомобиль. В результате атаки возник пожар — горел гараж на площади около 20 квадратных метров», – отметили правоохранители.
По данным правоохранителей, женщина 1948 года рождения обратилась за помощью медиков с острой реакцией на стресс.
«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 10:25;