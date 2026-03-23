Нічні “прильоти” по Чугуївщині: у прокуратурі показали фото руйнувань

Події 10:25   23.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними Харківської облпрокуратури, вночі 23 березня росіяни били по Чугуївщині безпілотниками типу “Герань-2”. 

Перший “приліт” зафіксували близько 00:45. Безпілотники атакували непрацююче підприємство у Чугуєві. Вже о 01:40 дісталося Старому Салтову.

Наслідки обстрілів Чугуївщини 23 березня

“Зафіксовано два влучання БпЛА поблизу житлових будинків. Пошкоджено домоволодіння, а також автомобіль. Внаслідок атаки виникла пожежа — горів гараж на площі близько 20 квадраних метрів”, – зазначили правоохоронці.

За даними правоохоронців, жінка 1948 року народження звернулася за допомогою медиків із гострою реакцією на стрес.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.

