Живі мерці в Куп’янську та ізоляція півночі Харківщини – огляд фронту (відео)

Дві реальності в Куп’янську, чи спрацює РЕБ для “швидких” на Харківщині та логістичний глухий кут на півночі. Підсумок головних подій війни в регіоні за тиждень підбиває МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Фронт зрушив із місця на Харківщині. Масштабну спробу механізованого наступу зірвав Третій армійський корпус ЗСУ на Лимансько-Борівському напрямі. Втрати оккупантів: близько 100 одиниць техніки, у тому числі три танки та 11 БМП. Аналітики DeepState двічі змінили мапу. Розширили червону зону біля кордону – в районі Амбарного. А потім уточнили: тільки зараз змогли встановити масштаб подій, що сталися три місяці тому. Ситуація вже стабілізована. Також аналітики та Угруповання об’єднаних сил розійшлися в оцінках ситуації на двох інших напрямках. DeepState позначив просування ворога на півдні Вовчанська та в Синьківці. Захисники це спростували та запевнили, що утримують позиції. Подібні дискусії осінтерів та Сил оборони відбуваються не вперше. При цьому активізацію противника підтвердили всі джерела та статистика Генштабу. До кінця тижня інтенсивність бойових дій пішла на спад.

“Певний сплеск був саме поблизу Борової, це фактично північ Лиманського напрямку. Але тим не менш ми усюди спостерігаємо активні спроби росіян відновлювати свій наступальний потенціал. І активні спроби росіян готуватися до більш значних наступальних дій у наступні, мені здається, вже дні-тижні”, – коментував на тижні речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Z-блогери “поховали” своїх у Куп’янську

Дивні дива відбуваються в російському інформаційному полі навколо Куп’янська. Z-блогери “поховали” залишки свого війська, оточені в місті.

“Z-військкор Романов написав, що все, історія закінчена: всі російські солдати, які залишалися в цій лікарні, загинули. Зачистку Куп’янська українськими силами практично завершено”, – розповідав ще на минулих вихідних засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв.

Протягом тижня хвиля туги “по нашим пацанам” прокотилася більшістю російських провоєнних телеграм-каналів. Але спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов досі не підтвердив знищення загарбників у місті. Він написав: “Зазвичай мені, як речнику, доводиться спростовувати наявність росіян там, де їх насправді нема. Тут ситуація зворотна – доводиться спростовувати їхню відсутність”. За даними Трегубова, по підвалах у Куп’янську досі переховується кількість оккупантів від відділення до взводу. Щодня фіксують шість – вісім позивних. Є ознаки життя і в районі розбомбленої лікарні. Представник ЗСУ вважає: у мертві росіян записали, щоб їхні колеги могли впевненіше вести обстріли міста.

Водночас мало що змінилося в тій реальності російського командування, де існує “освобоженный Купянск”. У черговій доповіді начальник російського Генштабу Герасимов уже “освободил” майже весь український плацдарм на лівобережжі Осколу.

“Пару раз доходили до Курилівки і там отримували великого прочухану”, – оцінив реальні “успіхи” загарбників Трегубов.

Левієв взагалі закликає російських генералів якось повернути своє командування з небес на землю, адже брехня про “освобождение” разюче розходиться з реальністю.

“Командувач угрупованням військ “Запад” генерал Сергій Кузовлєв та командувач угрупованням військ “Юг” генерал Сергій Медведєв, вони чого, бояться, що Герасимов їх до стінки приставить? Що заважає сказати: “Воу-воу-воу, дідусю, пригальмуй! Який східний берег Оскола? Які 60% Костянтинівки? Ти так незабаром Київ заявиш!”, – іронізує аналітик.

З огляду на весь цей хаос військовий оглядач Костянтин Машовець припускає, що основні зусилля росіян найближчим часом знову сконцентруються в цій локації. На думку Машовця, російські військові намагатимуться “взяти Куп’янськ насправді”.

Північ втрачає зв’язок із Харковом

Російські дрони “відрізають” північ Харківщини від обласного центру. Логістика стає все більш утрудненою.

“Прийнято рішення про призупинення курсування потягів з населених пунктів Слатине та Безруки, – повідомив на цьому тижні начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, цьому передував удар російського дрона по електричці в Слатиному. – Ситуація складна тим, що перевізники відмовляються від заїзду в ці населені пункти, хоча там є наземне укриття, яке дає можливість мешканцям в безпечних умовах дочекатись на приїзд транспортних засобів. Але це не гарантує того, що маршрутка не буде вражена російським дроном”.

Ще рік тому ця електричка ходила до Нової Козачої – майже на держкордон. Її маршрут скоротили до Слатиного в липні 2025-го. А за вісім місяців знову урізали – до Дергачів. Електрички до Золочова теж більше не їдуть: людей висадять на півдорозі – на станції “Рогозянка”.

Постійно скорочують маршрути, що йдуть на схід та південь області. Замінити поїзди на автобуси вдається далеко не завжди. Тому жителі логістично обмежених територій втрачають можливість дістатися обласного центру, де багато хто з них працює. Задоренко переконує: найреальніший вихід – евакуюватися, поїхати до родичів чи до гуртожитків до Харкова.

РЕБи для “швидких”: чи панацея?

Як захистити “швидкі” в Харківській області від атак російських БпЛА, вирішувала Рада оборони області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: з початку вторгнення в регіоні було понад 190 випадків пошкодження автомобілів екстренки внаслідок російських ударів. Останнім часом вони почастішали. Синєгубов заявив: “Завдання — досягти стовідсоткового оснащення бригад, які працюють поблизу зони бойових дій, засобами РЕБ”. Чи врятує це медиків? РЕБ – не панацея, попереджають військові.

“Нормальний переносний РЕБ, який може встановлюватись на машині, – це десь пів мільйона гривень, плюс-мінус. Він має свої частоти тощо. Але за три місяці, максимум, цей РЕБ уже не дієвий, тому що частоти постійно змінюються. Усіх тих, хто “продає”, умовно, РЕБи і каже, що це панацея… Через три місяці Біблія – краща панацея, ніж РЕБ, який був застарілий. Тепер ми говоримо: ми виставляємо всім. Наприклад, по пів мільйона гривень купили на кожну машину РЕБи. Хто буде постійно їх оновлювати, хто буде витрачати на це кошти? Тобто якщо комплексне рішення ми бачимо цього питання, тоді ок. А якщо сказати, що всі будуть виїжджати… Ну, так у нас не всі військові виїжджають з РЕБами, не у всіх вони є”, – прокоментував ініціативу офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський.

