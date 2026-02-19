Напруга падає нижче 200 В: причина і як довго це триватиме на Харківщині
Енергетики відповіли, чому жителі Харкова та області іноді можуть спостерігати низьку напругу – на рівні чи нижче 200 В.
«Це пов’язано з тим, що були розбиті об’єкти генерації, як в нашій області, так і в центральній частині країни. Знаходимося ми в дуже дефіцитному районі, тому що раніше нас пов’язували сусідні області, зараз ми від них майже не залежимо та з ними не зв’язані. Тому це питання буде нас супроводжувати, поки не буде відновлена основна генерація», – пояснив під час брифінгу заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін.
Нагадаємо, через атаки росіян на енергооб’єкти напруга в оселях харків’ян і мешканців області цієї зими падала до 40 В і злітала до 280 В, що загрожує виходом з ладу побутової техніки. В інтерв’ю МГ «Об’єктив» доцент кафедри «Електричні апарати» НТУ «ХПІ» Сергій Вировець розповів, що захистити обладнання допомагають реле напруги, автоматичні вимикачі та системи АВР, які встановлюються в електрощитку.
Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 14:27