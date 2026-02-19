Live

Напруга падає нижче 200 В: причина і як довго це триватиме на Харківщині

Суспільство 14:27   19.02.2026
Вікторія Яковенко
Напруга падає нижче 200 В: причина і як довго це триватиме на Харківщині

Енергетики відповіли, чому жителі Харкова та області іноді можуть спостерігати низьку напругу – на рівні чи нижче 200 В.

«Це пов’язано з тим, що були розбиті об’єкти генерації, як в нашій області, так і в центральній частині країни. Знаходимося ми в дуже дефіцитному районі, тому що раніше нас пов’язували сусідні області, зараз ми від них майже не залежимо та з ними не зв’язані. Тому це питання буде нас супроводжувати, поки не буде відновлена основна генерація», – пояснив під час брифінгу заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін.

Нагадаємо, через атаки росіян на енергооб’єкти напруга в оселях харків’ян і мешканців області цієї зими падала до 40 В і злітала до 280 В, що загрожує виходом з ладу побутової техніки. В інтерв’ю МГ «Об’єктив» доцент кафедри «Електричні апарати» НТУ «ХПІ» Сергій Вировець розповів, що захистити обладнання допомагають реле напруги, автоматичні вимикачі та системи АВР, які встановлюються в електрощитку.

Читайте також: «Покращення є невеликі». Як надовго зараз відключають світло на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
19.02.2026, 15:14
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
19.02.2026, 12:38
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
19.02.2026, 12:13
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
19.02.2026, 12:15
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
19.02.2026, 12:51

Новини за темою:

19.02.2026
«Покращення є невеликі». Як надовго зараз відключають світло на Харківщині
17.02.2026
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
16.02.2026
Як 17 січня планують вимикати світло у Харкові й області
15.02.2026
Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік
14.02.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 15 лютого – графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Напруга падає нижче 200 В: причина і як довго це триватиме на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 14:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відповіли, чому жителі Харкова та області іноді можуть спостерігати низьку напругу – на рівні чи нижче 200 В.".