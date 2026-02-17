Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)

Через атаки росіян на енергооб’єкти напруга в оселях харків’ян і мешканців області цієї зими падала до 40 В і злітала до 280 В, що загрожує виходом з ладу побутової техніки. Захистити обладнання допомагають реле напруги, автоматичні вимикачі та системи АВР, які встановлюються в електрощитку.

Про це в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів доцент кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” Сергій Вировець.

За його словами, з 1 липня 2025 року в Україні діють європейські стандарти напруги: 235 В із допустимим відхиленням ±10% (від 207 до 253 В). Через пошкодження мереж харків’яни цієї зими фіксували як екстремально низьку напругу (40 В), так і небезпечно високу — до 280 В.

“Для того, щоб захистити електричне обладнання у своїй оселі, існує велика кількість захисних приладів. Це реле напруги, автоматичний вимикач, автоматичне введення резерву. І все це дозволяє захистити обладнання від коливань напруги — як занадто низької, так і занадто високої”, — пояснив Вировець.

Експерт наголосив, що вартість таких пристроїв значно нижча за сумарну ціну техніки, яка є в оселі. Встановлювати їх мають фахівці безпосередньо в електричному щитку.

Вировець також продемонстрував роботу реле напруги: коли параметри вийшли за межі норми, пристрій автоматично перемкнув живлення на зарядну станцію, убезпечивши техніку. Після відновлення напруги реле витримує паузу і лише потім повертає живлення від зовнішньої мережі.

“Таке обладнання здатне захистити як побутову техніку, так і від аварійних режимів — струмів короткого замикання і струмів витоку. Тобто тут є захист і від ураження людини електричним струмом”, — додав фахівець.

У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про пристрої та гаджети, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах та що робити, якщо зникло не лише світло, а й опалення. Докладніше — у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив».