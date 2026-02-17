Live

Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)

Суспільство 20:46   17.02.2026
Олена Нагорна
Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)

Через атаки росіян на енергооб’єкти напруга в оселях харків’ян і мешканців області цієї зими падала до 40 В і злітала до 280 В, що загрожує виходом з ладу побутової техніки. Захистити обладнання допомагають реле напруги, автоматичні вимикачі та системи АВР, які встановлюються в електрощитку.

Про це в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів доцент кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” Сергій Вировець.

За його словами, з 1 липня 2025 року в Україні діють європейські стандарти напруги: 235 В із допустимим відхиленням ±10% (від 207 до 253 В). Через пошкодження мереж харків’яни цієї зими фіксували як екстремально низьку напругу (40 В), так і небезпечно високу — до 280 В.

“Для того, щоб захистити електричне обладнання у своїй оселі, існує велика кількість захисних приладів. Це реле напруги, автоматичний вимикач, автоматичне введення резерву. І все це дозволяє захистити обладнання від коливань напруги — як занадто низької, так і занадто високої”, — пояснив Вировець.

Експерт наголосив, що вартість таких пристроїв значно нижча за сумарну ціну техніки, яка є в оселі. Встановлювати їх мають фахівці безпосередньо в електричному щитку.

Вировець також продемонстрував роботу реле напруги: коли параметри вийшли за межі норми, пристрій автоматично перемкнув живлення на зарядну станцію, убезпечивши техніку. Після відновлення напруги реле витримує паузу і лише потім повертає живлення від зовнішньої мережі.

“Таке обладнання здатне захистити як побутову техніку, так і від аварійних режимів — струмів короткого замикання і струмів витоку. Тобто тут є захист і від ураження людини електричним струмом”, — додав фахівець.

У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про пристрої та гаджети, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах та що робити, якщо зникло не лише світло, а й опалення. Докладніше — у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив».

Читайте також: Вижити без світла та тепла: топ-3 пристроїв від фахівців із Харкова (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого
Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого
17.02.2026, 22:59
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
17.02.2026, 10:34
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
17.02.2026, 14:35
Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області
Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області
17.02.2026, 20:16
Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)
Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)
17.02.2026, 20:46
Новини Харкова — головне за 17 лютого: що з цінами, стан доріг, “приліт”
Новини Харкова — головне за 17 лютого: що з цінами, стан доріг, “приліт”
17.02.2026, 22:00

Новини за темою:

16.02.2026
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
16.02.2026
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
16.02.2026
Справа “Мідас”: ексміністру енергетики НАБУ вручила підозру
15.02.2026
Не тільки ємність: експерт пояснив, як обрати повербанк для ноутбука (відео)
15.02.2026
Вижити без світла і тепла: топ-3 приладів від фахівців із Харкова (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 20:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через атаки росіян на енергооб’єкти напруга в оселях харків’ян і мешканців області цієї зими падала до 40 В і злітала до 280 В, що загрожує виходом з ладу побутової техніки.".