Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)

Из-за атак россиян на энергосистему напряжение в домах харьковчан и жителей области этой зимой падало до 40 В и взлетало до 280 В, что грозит выходом из строя бытовой техники. Защитить оборудование помогают реле напряжения, автоматические выключатели и системы АВР, которые устанавливаются в электрощитке.

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказал доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Выровец.

По его словам, с 1 июля 2025 года в Украине действуют европейские стандарты напряжения: 235 В с допустимым отклонением ±10% (от 207 до 253 В). Из-за повреждения сетей харьковчане этой зимой фиксировали как экстремально низкое напряжение (40 В), так и опасно высокое — до 280 В.

«Для того, чтобы защитить электрическое оборудование в своем доме, существует большое количество защитных приборов. Это реле напряжения, автоматический выключатель, автоматический ввод резерва. И все это позволяет защитить оборудование от колебаний напряжения — как слишком низкого, так и слишком высокого», — пояснил Выровец.

Эксперт подчеркнул, что стоимость таких устройств значительно ниже суммарной цены техники, которая есть в доме. Устанавливать их должны специалисты непосредственно в электрическом щитке.

Выровец также продемонстрировал работу реле напряжения: когда параметры вышли за пределы нормы, устройство автоматически переключило питание на зарядную станцию, обезопасив технику. После восстановления напряжения реле выдерживает паузу и только потом возвращает питание от внешней сети.

«Такое оборудование способно защитить как бытовую технику, так и от аварийных режимов — токов короткого замыкания и токов утечки. То есть здесь есть защита и от поражения человека электрическим током», — добавил специалист.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об устройствах и гаджетах, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах и что делать, если пропал не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».