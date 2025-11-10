Тюльпаны начали высаживать в Харькове (фото)

Сегодня, 10 ноября, на проспекте Науки коммунальщики посадили луковицы тюльпанов.

Здесь посадили 10 тысяч луковиц голландского производства, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«В течение недели во всех районах Харькова начнутся посадки тюльпанов, которые размножили в этом году. Таким образом, на предприятии экономят средства и вместе с тем — продолжают создавать красоту в городе», — отметили коммунальщики.

Напомним, ранее девять лип высадили 30 октября в Киевском районе. Большие деревья будут расти вдоль улицы Григория Сковороды, сообщали в СКП «Харьковзеленстрой». На очереди посадка лип на улице Дарвина и возле площади Поэзии. Всего в центре планировали высадить 30 июля.