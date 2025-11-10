Тюльпани почали висаджувати в Харкові (фото)

Сьогодні, 10 листопада, на проспекті Науки комунальники висадили цибулини тюльпанів.

Тут посадили 10 тисяч цибулин голландського виробництва, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

«Протягом тижня в усіх районах Харкова почнуться посадки тюльпанів, що розмножили цьогоріч. Таким чином на підприємстві економлять кошти та разом з тим – продовжують створювати красу в місті», – зазначили комунальники.

Нагадаємо, раніше дев’ять лип висадили 30 жовтня у Київському районі. Великі дерева зростатимуть уздовж вулиці Григорія Сковороди, повідомляли в СКП «Харківзеленбуд». На черзі посадка лип на вулиці Дарвіна та біля площі Поезії. Загалом у центрі планували висадити 30 лип.