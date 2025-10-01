Дерева в яких парках Харкова також можуть загинути через паразитів
Дерева, уражені кореневою губкою, що знищила Журавлівський ліс, зустрічаються майже у всіх парках міста.
Про це МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Сковороди Юрій Бенгус.
«Дерева із кореневою губкою є будь-де у Харкові, починаючи від Центрального парку. У саду Шевченка дерев, вражених цим паразитом, я не бачив. Але там просто сосни менше. Ще є Григорівський бор і Соснова гірка. І якщо на Сосновій гірці є поодинокі дерева з кореневою губкою, то у Григорівському бору вони вже не поодинокі», – розповів МГ «Об’єктив» Бенгус.
Ботанік каже, що спеціально не роздивлявся, але не може не фіксувати, що хвойні хворіють і гинуть по всьому Харкову, хоча і з різних причин.
«Наприклад, дуже страждають ялини, але там причина інша – їм не вистачає у Харкові вологи, а коли є дефіцит рідини, їх їсть короїд», – зазначив біолог.
Читайте також: Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерево, парк, Харків, Юрий Бенгус;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дерева в яких парках Харкова також можуть загинути через паразитів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дерева, уражені кореневою губкою, що знищила Журавлівський ліс, зустрічаються майже у всіх парках міста.".