Дерева в яких парках Харкова також можуть загинути через паразитів

Дерева, уражені кореневою губкою, що знищила Журавлівський ліс, зустрічаються майже у всіх парках міста.

Про це МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Сковороди Юрій Бенгус.

«Дерева із кореневою губкою є будь-де у Харкові, починаючи від Центрального парку. У саду Шевченка дерев, вражених цим паразитом, я не бачив. Але там просто сосни менше. Ще є Григорівський бор і Соснова гірка. І якщо на Сосновій гірці є поодинокі дерева з кореневою губкою, то у Григорівському бору вони вже не поодинокі», – розповів МГ «Об’єктив» Бенгус.

Ботанік каже, що спеціально не роздивлявся, але не може не фіксувати, що хвойні хворіють і гинуть по всьому Харкову, хоча і з різних причин.

«Наприклад, дуже страждають ялини, але там причина інша – їм не вистачає у Харкові вологи, а коли є дефіцит рідини, їх їсть короїд», – зазначив біолог.