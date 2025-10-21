ДТП на Харківщині: водійка загинула, її маленький син отримав опіки (фото)

Смертельна аварія за участю автомобілів Skoda Octavia та Mitsubishi сталася 21 жовтня на трасі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук.

Внаслідок ДТП 35-річна водійка Skoda загинула на місці. Її 7-річний син зазнав термічних опіків. Водій Mitsubishi 26 років та його 43-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Пожежу, яка виникла після зіткнення, загасили.

Поліція встановлює обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці закликають водіїв бути особливо обережними під час складних погодних умов, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції.

Раніше в поліції Харківщини повідомляли, що 21 жовтня на вулиці Клочківській у Харкові 60-річний водій Range Rover не пропустив інших учасників дорожнього руху та проїхав перехрестя на “червоний”. У результаті він зіткнувся з Renault, за кермом якого був 65-річний чоловік.