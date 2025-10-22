Зачитали обвинувальний акт водієві, який зніс зупинку з жінкою під Харковом

У Харківському районному суді Харківської області 22 жовтня зачитали обвинувальний акт підприємцю з Люботина Сергію Гайдашу, який 12 травня на автомобілі «Zeekr» зніс залізобетонну зупинку на київській трасі біля селища Коротич. Внаслідок цієї аварії загинула 40-річна Інна Мацала.

Як розповів МГ «Об’єктив» представник потерпілих Максим Журавльов, також під час засідання були зачитані цивільні позови – щодо компенсації моральної шкоди батькам та вдівцю загиблої на загальну суму 6 мільйонів гривень, по 2 мільйони кожному.

«Ми виходили з того, що в ніякому грошовому еквіваленті смерть особи виразити просто неможливо. Але законодавство надає можливість моральне страждання виражати у грошах, тобто в національній валюті. Будь-яким іншим чином неможливо це зробити. У загиблої Інни залишилося двоє неповнолітніх дітей. За ці кошти можна було б купити їм по квартирі та сплатити за навчання. Це невелика сума на одну особу – 2 мільйони», — зазначив правозахисник.

За його словами, обвинувачений не визнав ані цивільних позовів, ані своєї провини.

“Йому продовжили додаткові обов’язки ще на два місяці. Сторона захисту прохала суд, щоб йому дозволили виїжджати хоча б з Люботина і пересуватися по всій території Харківської області, але суд відмовив і залишив в силі всі обов’язки, тобто не залишати місто Люботин, прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора і таке інше”, – розповів Журавльов.

На сьогоднішньому засіданні також визначили обсяг та порядок дослідження доказів. Наступне слухання призначили на 26 листопада.

“Враховуючи нахабну та зухвалу поведінку обвинуваченого, жодного каяття, жодного відшкодування шкоди, будемо прохати суд після того, як завершиться судове слідство, найжорсткішого покарання в вигляді восьми років позбавлення волі”, – додав Журавльов.

Нагадаємо, вдень 12 травня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль “Zeekr” влетів у зупинку громадського транспорту. Загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. 19 серпня у Харківському районному суді Харківської області мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначене на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а підозрюваний – водій Сергій Гайдаш – з’явився вже після офіційного закриття суду.

Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а не 15 жовтня, як планувалося спочатку. На ньому були визначені додаткові процесуальні обов’язки для Гайдаша – без дозволу слідчого, прокурора або суду він не може залишати місце проживання; має прибувати до суду за першою вимогою; інформувати слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонний паспорт.