Снес остановку с женщиной под Харьковом: суд изучил экспертизы о скорости авто

В Харьковском райсуде 28 января состоялось заседание по делу о смертельном ДТП возле поселка Коротич, в котором погибла 40-летняя Инна Мацала. На нем исследовали все письменные материалы. Обвиняемый Сергей Гайдаш – водитель автомобиля «Zeekr», который снес железобетонную остановку – свою вину, как и до этого, не признал.

«Сегодня состоялось плодотворное судебное заседание, наконец-то плодотворное. Изучили все письменные материалы в количестве двух томов, все экспертизы, подтверждающие скорость движения в 154 км/ч. Обвиняемый так свою вину и не признал», – рассказал МГ «Объектив» представитель родителей и мужа погибшей Максим Журавлев.

На суде также продлили срок действия дополнительных процессуальных обязанностей Гайдаша – без разрешения следователя, прокурора или суда он не может покидать место жительства; должен прибывать в суд по первому требованию; информировать следователя, прокурора или суд об изменении места жительства или пребывания; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт.

«Гайдашу продлили срок действия дополнительных обязанностей — запретили покидать город Люботин. Но, по нашей информации, он систематически нарушает условия меры пресечения. Поэтому мы собираем сейчас информацию для того, чтобы изменить ему эту меру пресечения на содержание под стражей», — добавил Журавлев.

На следующем заседании, которое назначили на 4 марта, должны просмотреть видео ДТП и допросить свидетеля. В дальнейшем планируется допросить обвиняемого и экспертов, возможно, будут появляться ходатайства сторон.

Напомним, днем 12 мая 2025 года на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль «Zeekr» влетел в остановку общественного транспорта. Погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. 19 августа в Харьковском районном суде должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные погибшей его так и не дождались. Судья была занята другим делом, а подозреваемый — водитель Сергей Гайдаш — явился уже после официального закрытия суда. Подготовительное заседание суд провел 1 сентября, а 22 октября Гайдашу зачитали обвинительный акт.