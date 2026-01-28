Live

Утром в Харькове произошло смертельное ДТП: погибла женщина-пешеход

Общество 13:21   28.01.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла сегодня, 28 января, в 08:00 в Шевченковском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на 23-летнюю женщину-пешехода. В результате аварии женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте», – рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Все обстоятельства ДТП устанавливают.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы, уточнили в полиции.

Напомним, двухмесячный ребенок погиб в ДТП в Харьковской области. Авария произошла 24 января вблизи города Берестин. Предварительно, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего авто съехало на обочину и перекинулось. Пострадали пассажиры машины – 24-летняя женщина и 4-летний ребенок. Младенец от полученных травм погиб, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
