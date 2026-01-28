Утром в Харькове произошло смертельное ДТП: погибла женщина-пешеход
Авария произошла сегодня, 28 января, в 08:00 в Шевченковском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на 23-летнюю женщину-пешехода. В результате аварии женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте», – рассказали правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Все обстоятельства ДТП устанавливают.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы, уточнили в полиции.
Напомним, двухмесячный ребенок погиб в ДТП в Харьковской области. Авария произошла 24 января вблизи города Берестин. Предварительно, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего авто съехало на обочину и перекинулось. Пострадали пассажиры машины – 24-летняя женщина и 4-летний ребенок. Младенец от полученных травм погиб, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Гололед: ситуация в Харькове, как расчищают дороги области (фото, видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Утром в Харькове произошло смертельное ДТП: погибла женщина-пешеход», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 13:21;