Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід

Аварія сталася сьогодні, 28 січня, о 08:00 в Шевченківському районі, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля BMW скоїв наїзд на 23-річну жінку-пішохода. В результаті аварії жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини ДТП наразі встановлюють.

Санкція статті передбачає до восьми років тюрми, уточнили в поліції.

