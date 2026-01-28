Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід
Аварія сталася сьогодні, 28 січня, о 08:00 в Шевченківському районі, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля BMW скоїв наїзд на 23-річну жінку-пішохода. В результаті аварії жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці», – розповіли правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини ДТП наразі встановлюють.
Санкція статті передбачає до восьми років тюрми, уточнили в поліції.
Нагадаємо, двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині. Аварія сталася 24 січня поблизу міста Берестин. Попередньо, 26-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, унаслідок чого авто з’їхало на узбіччя та перекинулося. Постраждали пасажири машини – 24-річна жінка та 4-річна дитина. Немовля від отриманих травм загинуло, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, загибла, новини Харкова, пешеход;
