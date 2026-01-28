Live

Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)

Суспільство 12:19   28.01.2026
Вікторія Яковенко
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)

Сьогодні, 28 січня, дороги Харкова та області вкрилися ожеледицею. Комунальники працюють у посиленому режимі. Жителів просять бути обережними.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, проїзд автомобільними дорогами області забезпечено.

«Дорожники працюють у вкрай складних погодних умовах через крижаний дощ, що накрив окремі райони області напередодні близько опівдня, а вже станом на ранок сьогодні розповсюдився на всю територію регіону. Унаслідок цього усе вкрилося тонким, але вкрай небезпечним шаром криги», – йдеться у повідомленні.

У Службі кажуть: працюють майже 80 одиниць спеціалізованої техніки. Наразі усі траси державного значення оброблені протиожеледними матеріалами. У ході робіт використано: піщано-сольової суміші – 960,6 т; відсіву солі – 163,8 т; технічної солі – 136 т.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів бути максимально обережними, особливо під час руху автошляхами: дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та враховувати погодні умови.

гололед на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
гололед на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

Відео: Олег Синєгубов

У Харкові із ожеледицею борються 26 одиниць спецтехніки, пишуть у пресслужбі міськради.

«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» посипають піщано-сольовою сумішшю доріжки, сходи та алеї для безпеки містян. Особливу увагу приділяють зонам з інтенсивним рухом пішоходів», – зазначили у мерії.

гололед на Харьковщине
Фото: Харківська міськрада
гололед на Харьковщине
Фото: Харківська міськрада
гололед на Харьковщине
Фото: Харківська міськрада
гололед на Харьковщине
Фото: Харківська міськрада

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що через ожеледицю правоохоронці посилено несуть службу та надають допомогу учасникам дорожнього руху.

«Правоохоронці здійснюють патрулювання автомобільних доріг, контролюють стан безпеки дорожнього руху та оперативно реагують на звернення громадян. Поліцейські допомагають водіям, які через слизьке покриття не можуть продовжити рух, сприяють буксируванню транспортних засобів та надають необхідні консультації», – розповіли у поліції.

Читайте також: У Харкові та області – небезпечно. Є одразу дві причини бути обережними

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
28.01.2026, 12:19
У Харкові та області – небезпечно. Є одразу дві причини бути обережними
У Харкові та області – небезпечно. Є одразу дві причини бути обережними
28.01.2026, 09:39
Над вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)
Над вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)
28.01.2026, 10:25
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
27.01.2026, 11:33
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
28.01.2026, 09:57
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
28.01.2026, 11:30

Новини за темою:

11.01.2026
Великий сніг у Харкові й області: авто дістають із заметів, що на дорогах
05.01.2026
Сніг, крижаний дощ, дощ: дорожники Харківщини переходять на посилений режим
02.01.2026
Небезпечно може бути на дорогах Харківщини: що насувається на регіон
13.12.2025
Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)
10.12.2025
Завтра в Харкові перекриють Чернишевську – причина та, як об’їжджати


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 12:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 28 січня, дороги Харкова та області вкрилися ожеледицею. Комунальники працюють у посиленому режимі. Жителів просять бути обережними.".