Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
Сьогодні, 28 січня, дороги Харкова та області вкрилися ожеледицею. Комунальники працюють у посиленому режимі. Жителів просять бути обережними.
За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, проїзд автомобільними дорогами області забезпечено.
«Дорожники працюють у вкрай складних погодних умовах через крижаний дощ, що накрив окремі райони області напередодні близько опівдня, а вже станом на ранок сьогодні розповсюдився на всю територію регіону. Унаслідок цього усе вкрилося тонким, але вкрай небезпечним шаром криги», – йдеться у повідомленні.
У Службі кажуть: працюють майже 80 одиниць спеціалізованої техніки. Наразі усі траси державного значення оброблені протиожеледними матеріалами. У ході робіт використано: піщано-сольової суміші – 960,6 т; відсіву солі – 163,8 т; технічної солі – 136 т.
Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів бути максимально обережними, особливо під час руху автошляхами: дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та враховувати погодні умови.
Відео: Олег Синєгубов
У Харкові із ожеледицею борються 26 одиниць спецтехніки, пишуть у пресслужбі міськради.
«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» посипають піщано-сольовою сумішшю доріжки, сходи та алеї для безпеки містян. Особливу увагу приділяють зонам з інтенсивним рухом пішоходів», – зазначили у мерії.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що через ожеледицю правоохоронці посилено несуть службу та надають допомогу учасникам дорожнього руху.
«Правоохоронці здійснюють патрулювання автомобільних доріг, контролюють стан безпеки дорожнього руху та оперативно реагують на звернення громадян. Поліцейські допомагають водіям, які через слизьке покриття не можуть продовжити рух, сприяють буксируванню транспортних засобів та надають необхідні консультації», – розповіли у поліції.
