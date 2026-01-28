Гололед: ситуация в Харькове, как расчищают дороги области (фото, видео)

Сегодня, 28 января, дороги Харькова и области покрылись гололедом. Коммунальщики работают в усиленном режиме. Жителей просят быть осторожными.

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, проезд по автомобильным дорогам области обеспечен.

«Дорожники работают в крайне сложных погодных условиях из-за ледяного дождя, накрывшего отдельные районы области накануне около полудня, а уже к утру сегодня распространился на всю территорию региона. В результате все покрылось тонким, но крайне опасным слоем льда», — говорится в сообщении.

В Службе говорят: работают около 80 единиц специализированной техники. Все трассы государственного значения обработаны противогололедными материалами. В ходе работ использовано: песчано-солевой смеси – 960,6 т; отсева соли – 163,8 т; технической соли – 136 т.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть максимально осторожными, особенно при движении по автодорогам: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию ​​и учитывать погодные условия.

Видео: Олег Синегубов

В Харькове с гололедом борются 26 единиц спецтехники, пишут в пресс-службе горсовета.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» посыпают песчано-солевой смесью дорожки, лестницы и аллеи для безопасности горожан. Особое внимание уделяется зонам с интенсивным движением пешеходов», — отметили в мэрии.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что из-за гололеда правоохранители усиленно несут службу и оказывают помощь участникам дорожного движения.

«Правоохранители осуществляют патрулирование автомобильных дорог, контролируют состояние безопасности дорожного движения и оперативно реагируют на обращения граждан. Полицейские помогают водителям, которые из-за скользкого покрытия не могут продолжить движение, способствуют буксировке транспортных средств и предоставляют необходимые консультации», — рассказали в полиции.