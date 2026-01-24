Live

Двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині (фото)

Події 13:03   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася 24 січня близько 07:15 на автодорозі Берестин – Полтава поблизу міста Берестин, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«За попередньою інформацією, 26-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок ДТП постраждали пасажири автомобіля – 24-річна жінка та 4-річна дитина. Двомісячна дитина від отриманих травм загинула.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Всі обставини та причини аварії встановлюються.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, двох пішоходів на смерть збили в Харкові ввечері 20 січня. У Нацполіції повідомили: чоловік і жінка переходили дорогу по нерегульованому переходу. Наїзд на них здійснив водій автівки Opel Movano, чоловік 44 років. Пішоходи загинули на місці. Трагедія сталася в Немишлянському районі. Водія затримали, подробиці ДТП ще з’ясовують.

Читайте також: Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
