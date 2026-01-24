Двухмесячный ребенок погиб в ДТП на Харьковщине (фото)
Авария произошла 24 января около 07:15 на автодороге Берестин – Полтава вблизи города Берестин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и перекинулось», — рассказали правоохранители.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля — 24-летняя женщина и 4-летний ребенок. Двухмесячный ребенок от полученных травм погиб.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Напомним, двух пешеходов на смерть сбили в Харькове вечером 20 января. В Нацполиции сообщили: мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Наезд на них совершил водитель автомобиля Opel Movano, мужчина 44 лет. Пешеходы погибли на месте. Трагедия произошла в Немышлянском районе. Водителя задержали, подробности ДТП еще выясняются.
Читайте также: Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, дитина, ДТП, новости Харькова, погиб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двухмесячный ребенок погиб в ДТП на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 января 2026 в 13:03;