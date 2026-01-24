Live

Двухмесячный ребенок погиб в ДТП на Харьковщине (фото)

Происшествия 13:03   24.01.2026
Виктория Яковенко
Двухмесячный ребенок погиб в ДТП на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 24 января около 07:15 на автодороге Берестин – Полтава вблизи города Берестин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и перекинулось», — рассказали правоохранители.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля — 24-летняя женщина и 4-летний ребенок. Двухмесячный ребенок от полученных травм погиб.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, двух пешеходов на смерть сбили в Харькове вечером 20 января. В Нацполиции сообщили: мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Наезд на них совершил водитель автомобиля Opel Movano, мужчина 44 лет. Пешеходы погибли на месте. Трагедия произошла в Немышлянском районе. Водителя задержали, подробности ДТП еще выясняются.

Читайте также: Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)

Автор: Виктория Яковенко
