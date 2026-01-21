У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП
ДТП сталася напередодні о 19:00 у Немишлянському районі Харкова, проінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Як встановили слідчі, 51-річна жінка та 50-річний чоловік переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей момент їх збило авто Opel Movano – за кермом був 44-річний чоловік. Від отриманих травм люди загинули на місці події.
“За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – уточнили копи.
Наразі водія затримали. Обставини та причини ДТП ще встановлюють.
Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 10:25;