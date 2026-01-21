У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП

ДТП сталася напередодні о 19:00 у Немишлянському районі Харкова, проінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як встановили слідчі, 51-річна жінка та 50-річний чоловік переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей момент їх збило авто Opel Movano – за кермом був 44-річний чоловік. Від отриманих травм люди загинули на місці події.

“За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – уточнили копи.

Наразі водія затримали. Обставини та причини ДТП ще встановлюють.