Live

У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП

Події 10:25   21.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП

ДТП сталася напередодні о 19:00 у Немишлянському районі Харкова, проінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як встановили слідчі, 51-річна жінка та 50-річний чоловік переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей момент їх збило авто Opel Movano – за кермом був 44-річний чоловік. Від отриманих травм люди загинули на місці події.

“За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – уточнили копи.

Наразі водія затримали. Обставини та причини ДТП ще встановлюють.

Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото)
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото)
21.01.2026, 11:00
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
20.01.2026, 11:00
Вистрибнула з вікна: подробиці загибелі пенсіонерки в Харкові від ДСНС
Вистрибнула з вікна: подробиці загибелі пенсіонерки в Харкові від ДСНС
21.01.2026, 08:29
Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки
20.01.2026, 21:38
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, бої
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, бої
21.01.2026, 09:03
Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро
Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро
21.01.2026, 08:58

Новини за темою:

20.01.2026
Велосипедиста збили на Харківщині: водію легковика вручили підозру
20.01.2026
«Перепив» норму в 12 разів: вночі у Харкові сталася ДТП
17.01.2026
У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця
16.01.2026
ДТП із шістьма авто на Клочківській у Харкові: є загиблий і постраждалі (фото)
13.01.2026
Смертельна ДТП на Харківщині: вантажівка збила пішохода


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася напередодні о 19:00 у Немишлянському районі Харкова, проінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.".