Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив експертизи про швидкість авто

У Харківському райсуді 28 січня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич, в якій загинула 40-річна Інна Мацала. На ньому дослідили всі письмові матеріали. Обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку – своєї провини, як і раніше, не визнав.

“Сьогодні відбулося плідне судове засідання, нарешті плідне. Дослідили всі письмові матеріали у кількості двох томів, всі експертизи, які підтверджують швидкість руху у 154 км/год. Обвинувачений так свою провину і не визнав поки”, – розповів МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов.

На суді також продовжили строк дії додаткових процесуальних обов’язків Гайдаша – без дозволу слідчого, прокурора або суду він не може залишати місце проживання; має прибувати до суду за першою вимогою; інформувати слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонний паспорт.

“Гайдашу продовжили термін дії додаткових обов’язків – заборонили покидати місто Люботин. Але, за нашою інформацією, він систематично порушує умови запобіжного заходу. Тому ми збираємо зараз інформацію для того, щоб змінити йому цей запобіжний захід на тримання під вартою”, – додав Журавльов.



На наступному засіданні, яке призначили на 4 березня, мають переглянути відео ДТП та допитати свідка. Надалі планується допитати обвинуваченого та експертів, можливо, з’являтимуться клопотання сторін.

Нагадаємо, вдень 12 травня 2025 року на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль “Zeekr” влетів у зупинку громадського транспорту. Загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначене на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а підозрюваний – водій Сергій Гайдаш – з’явився вже після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт.