Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив відеозаписи ДТП
У Харківському райсуді 4 березня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич у травні 2025 року, в якій загинула 40-річна Інна Мацала.
Як розповів МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов, суд дослідив відеозаписи ДТП. На наступне засідання викликали експертів та свідка.
“Після допиту експертів та свідка, вважаю, що всі докази будуть досліджені. Можна буде завершувати судовий процес, якщо не буде клопотань про повторні експертизи. Я, як адвокат, не вбачаю підстав для таких клопотань, оскільки всі експертизи чітко відповідають на всі запитання стосовно швидкісного режиму, що був порушений водієм, а також стосовно інших питань”, – відзначив Журавльов.
Нагадаємо, вдень 12 травня 2025 року на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль Zeekr влетів у зупинку громадського транспорту. Під залізобетонними конструкціями загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. Обвинувачений – підприємець із Люботина Сергій Гайдаш. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначено на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а Гайдаш з’явився після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт. Також були подані цивільні позови – про компенсацію моральної шкоди батькам та вдівцю загиблої на загальну суму 6 мільйонів гривень, по 2 мільйони кожному. 28 січня суд вивчив експертизи, які в тому числі підтверджують, що автівка їхала зі швидкістю 154 км/год.
Читайте також: Вночі по Сумській роз’їжджав водій, який випив у 12 разів більше за норму
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: ДТП, коротич, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив відеозаписи ДТП», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 14:04;