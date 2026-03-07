Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив відеозаписи ДТП

У Харківському райсуді 4 березня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич у травні 2025 року, в якій загинула 40-річна Інна Мацала.

Як розповів МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов, суд дослідив відеозаписи ДТП. На наступне засідання викликали експертів та свідка.

“Після допиту експертів та свідка, вважаю, що всі докази будуть досліджені. Можна буде завершувати судовий процес, якщо не буде клопотань про повторні експертизи. Я, як адвокат, не вбачаю підстав для таких клопотань, оскільки всі експертизи чітко відповідають на всі запитання стосовно швидкісного режиму, що був порушений водієм, а також стосовно інших питань”, – відзначив Журавльов.

Нагадаємо, вдень 12 травня 2025 року на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль Zeekr влетів у зупинку громадського транспорту. Під залізобетонними конструкціями загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. Обвинувачений – підприємець із Люботина Сергій Гайдаш. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначено на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а Гайдаш з’явився після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт. Також були подані цивільні позови – про компенсацію моральної шкоди батькам та вдівцю загиблої на загальну суму 6 мільйонів гривень, по 2 мільйони кожному. 28 січня суд вивчив експертизи, які в тому числі підтверджують, що автівка їхала зі швидкістю 154 км/год.