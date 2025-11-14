З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі 📹
Правоохоронці затримали на Київщині чоловіка, який, за даними слідства, вимагав гроші з харківської підприємниці за неіснуючий борг.
Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, влітку торік до них звернулася харківська рестораторка – вдова одного зі співвласників відомої мережі супермаркетів.
«За версією слідства, 51-річний житель Запоріжжя, раніше неодноразово судимий і відомий у кримінальних колах, через спільних знайомих дізнався, що після смерті чоловіка жінка отримала значну суму коштів. Зібрану інформацію він вирішив використати у власних інтересах. Гроші рестораторка отримала як виплату від бізнес-партнера її покійного чоловіка за його частку в компанії», – зазначили правоохоронці.
Зокрема, додали в прокуратурі, фігурант зателефонував жінці та вимагав передати 1,2 млн доларів, нібито для погашення «боргу» померлого чоловіка. Вже пізніше чоловік погрожував їй фізичною розправою.
«Після погроз почалися дії – на її автомобіль встановили «ПІРО-5М». Це піротехніка, тренувальна граната, яка імітує РГД-5. Її використовують під час тренувань або ігор в страйкбол. Але свою жертву зловмисники попередили: якщо не дасть гроші, то наступного разу граната буде справжня», – розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
Болвінов також уточнив, що наразі перевіряють інформацію й про те, звідки фігурант міг дізнатися про гроші.
«Ймовірно, тут може бути замішана ворожка. Потерпіла вдова розповіла, що ходила до так званого спеціаліста з езотерики та саме їй розповідала і про смерть чоловіка, і про фінансові питання, і про майно, яке мало б дістатися їй у спадок. Відпрацьовуємо цю версію», – написав Болвінов.
12 листопада правоохоронці затримали фігуранта у місті Бориспіль, де він орендував квартиру. За даними правоохоронців, чоловік намагався оформити інвалідність, щоб виїхати за кордон.
Під час обшуків у нього вилучили зброю, боєприпаси та чорнові записи з особистою інформацією про потерпілу, додали в Нацполіції України.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ — вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Відео: Нацполіція України
Читайте також: Зрадниця з Куп’янська, яка втекла до РФ, заочно отримала 15 років ув’язнення
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вымогательство, гроші, Нацполіція, новини Харкова, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 13:37;