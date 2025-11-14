Live

З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі 📹

Суспільство 13:37   14.11.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали на Київщині чоловіка, який, за даними слідства, вимагав гроші з харківської підприємниці за неіснуючий борг.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, влітку торік до них звернулася харківська рестораторка – вдова одного зі співвласників відомої мережі супермаркетів.

«За версією слідства, 51-річний житель Запоріжжя, раніше неодноразово судимий і відомий у кримінальних колах, через спільних знайомих дізнався, що після смерті чоловіка жінка отримала значну суму коштів. Зібрану інформацію він вирішив використати у власних інтересах. Гроші рестораторка отримала як виплату від бізнес-партнера її покійного чоловіка за його частку в компанії», – зазначили правоохоронці.

угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура

Зокрема, додали в прокуратурі, фігурант зателефонував жінці та вимагав передати 1,2 млн доларів, нібито для погашення «боргу» померлого чоловіка. Вже пізніше чоловік погрожував їй фізичною розправою.

«Після погроз почалися дії – на її автомобіль встановили «ПІРО-5М». Це піротехніка,  тренувальна граната, яка імітує РГД-5. Її використовують під час тренувань або ігор в страйкбол. Але свою жертву зловмисники попередили: якщо не дасть гроші, то наступного разу граната буде справжня», – розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Болвінов також уточнив, що наразі перевіряють інформацію й про те, звідки фігурант міг дізнатися про гроші.

«Ймовірно, тут може бути замішана ворожка. Потерпіла вдова розповіла, що ходила до так званого спеціаліста з езотерики та саме їй розповідала і про смерть чоловіка, і про фінансові питання, і про майно, яке мало б дістатися їй у спадок. Відпрацьовуємо цю версію», – написав Болвінов.

угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура

12 листопада правоохоронці затримали фігуранта у місті Бориспіль, де він орендував квартиру. За даними правоохоронців, чоловік намагався оформити інвалідність, щоб виїхати за кордон.

Під час обшуків у нього вилучили зброю, боєприпаси та чорнові записи з особистою інформацією про потерпілу, додали в Нацполіції України.

угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура
угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ — вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Відео: Нацполіція України

Автор: Вікторія Яковенко
