Доба пройшла відносно спокійно – Синєгубов про ситуацію в регіоні
Протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів немає, зазначив начальник ХОВА. Попередньо, ворог бив по регіону з артилерії.
Також Синєгубов повідомив, що через удари росіян є пошкодження в Куп’янському районі. Зокрема, в селі Грушівка пошкоджено авто, а в селі Нечволодівка окупанти вдарили по приватному будинку.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, як минула доба на фронті на Харківщині. Так, у регіоні зафіксували 29 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти наступали 15 разів біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Тихого, Вільчі, Тернової та Кутьківки. Тим часом на Куп’янському – українські захисники стримали 14 штурмів ворога. ЗС РФ атакували позиції СОУ біля Степової Новоселівки, Піщаного, Борівської Андріївки, Нової Кругляківки та Куп’янська.
