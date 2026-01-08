Live

Доба пройшла відносно спокійно – Синєгубов про ситуацію в регіоні

Події 08:41   08.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів немає, зазначив начальник ХОВА. Попередньо, ворог бив по регіону з артилерії.

Також Синєгубов повідомив, що через удари росіян є пошкодження в Куп’янському районі. Зокрема, в селі Грушівка пошкоджено авто, а в селі Нечволодівка окупанти вдарили по приватному будинку.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, як минула доба на фронті на Харківщині. Так, у регіоні зафіксували 29 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти наступали 15 разів біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Тихого, Вільчі, Тернової та Кутьківки. Тим часом на Куп’янському – українські захисники стримали 14 штурмів ворога. ЗС РФ атакували позиції СОУ біля Степової Новоселівки, Піщаного, Борівської Андріївки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

Читайте також: ISW: 40 росіян зникли безвісти на півночі у 2026 році, а ЗСУ звільнили села

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
