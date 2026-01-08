Майже три десятки боїв було на Харківщині – де наступали росіяни

Про те, як минула доба на фронті на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні 8 січня.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти наступали 15 разів біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Тихого, Вільчі, Тернової та Кутьківки.

Тим часом на Куп’янському – українські захисники стримали 14 штурмів ворога. ЗС РФ атакували позиції СОУ біля Степової Новоселівки, Піщаного, Борівської Андріївки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі: