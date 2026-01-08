Почти три десятка боев было на Харьковщине – где наступали россияне

О том, как прошли сутки на фронте на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке 8 января.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты наступали 15 раз возле Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Тихого, Вильчи, Терновой и Кутьковки.

Тем временем на Купянском – украинские защитники сдержали 14 штурмов врага. ВС РФ атаковали позиции СОУ около Степной Новоселовки, Песчаного, Боровской Андреевки, Новой Кругляковки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 275 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3282 обстрелов, в том числе 66 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4529 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: