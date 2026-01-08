У поліції показали наслідки атак РФ у Куп’янському районі

Протягом минулої доби ЗС РФ били по Куп’янському району, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області. Попередньо, росіяни випустили БпЛА, а також обстрілювали території з артилерії.

У селі Грушівка армія РФ вдарила по авто. Крім того, на Куп’янщині “прилетіло” по приватному домоволодінню.

“7 січня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 7 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації”, – повідомили в поліції.

Копи також зазначили, що за весь період війни з 2022 року слідчі Харківської області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 27 927 військових злочинів, скоєних російськими військами в регіоні.