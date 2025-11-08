Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ
Пока в Харькове восстанавливают электроснабжение после российского массированного ракетного удара, без электричества остался и российский Белгород.
В 18:12 в Белгороде объявили тревогу из-за ракетной опасности. Следом местные Telegram-каналы написали, что в городе проблемы со светом. Авторы сообщений утверждали, что «прилетело» по местной ТЭЦ «Луч», которая уже была под ударом ранее.
В то же время белгородский губернатор Гладков уверяет, что «все сбили», а из-за падения обломков горели гаражи.
«Кроме того, на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части посёлка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс жителей», — признал Гладков.
Читайте также: Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба
Напомним, ночью в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». В ПАО «Центрэнерго» заявили, что все их три ТЭС, в том числе Змиевская на Харьковщине, больше не генерируют электричество. Россияне нанесли по этим объектам самый массированный удар с начала войны.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, відключення, електрика, отключение, прилет, ракетний удар, ТЭЦ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 18:55;