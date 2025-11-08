Live

Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ

Мир 18:55   08.11.2025
Оксана Горун
Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ

Пока в Харькове восстанавливают электроснабжение после российского массированного ракетного удара, без электричества остался и российский Белгород.

В 18:12 в Белгороде объявили тревогу из-за ракетной опасности. Следом местные Telegram-каналы написали, что в городе проблемы со светом. Авторы сообщений утверждали, что «прилетело» по местной ТЭЦ «Луч», которая уже была под ударом ранее.

В то же время белгородский губернатор Гладков уверяет, что «все сбили», а из-за падения обломков горели гаражи.

«Кроме того, на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части посёлка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс жителей», — признал Гладков.

Читайте также: Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба

Напомним, ночью в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М».  В ПАО «Центрэнерго» заявили, что все их три ТЭС, в том числе Змиевская на Харьковщине, больше не генерируют электричество. Россияне нанесли по этим объектам самый массированный удар с начала войны.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
08.11.2025, 16:26
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
08.11.2025, 17:19
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
08.11.2025, 11:32
Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская
Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская
08.11.2025, 17:10
Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ
Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ
08.11.2025, 18:55

Новости по теме:

13.10.2025
Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины
09.10.2025
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
06.10.2025
«Прилеты» в Белгороде прокомментировали в СНБО Украины
06.10.2025
В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
05.10.2025
«Прилеты» в Белгороде: 5 октября в городе вновь пропало электричество (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока в Харькове восстанавливают электроснабжение после российского массированного ракетного удара, без электричества остался и российский Белгород".