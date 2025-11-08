Белгород частично обесточен: Telegram-каналы пишут о ракетном ударе по ТЭЦ

Пока в Харькове восстанавливают электроснабжение после российского массированного ракетного удара, без электричества остался и российский Белгород.

В 18:12 в Белгороде объявили тревогу из-за ракетной опасности. Следом местные Telegram-каналы написали, что в городе проблемы со светом. Авторы сообщений утверждали, что «прилетело» по местной ТЭЦ «Луч», которая уже была под ударом ранее.

В то же время белгородский губернатор Гладков уверяет, что «все сбили», а из-за падения обломков горели гаражи.

«Кроме того, на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части посёлка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс жителей», — признал Гладков.

Напомним, ночью в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». В ПАО «Центрэнерго» заявили, что все их три ТЭС, в том числе Змиевская на Харьковщине, больше не генерируют электричество. Россияне нанесли по этим объектам самый массированный удар с начала войны.