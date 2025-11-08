Бєлгород частково без світла: телеграм-канали пишуть про ракетний удар по ТЕЦ

Поки в Харкові відновлюють електропостачання після російського масованого ракетного удару, без електрики залишився й російський Бєлгород.

О 18:12 у Бєлгороді оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Слідом місцеві телеграм-канали написали, що в місті проблеми зі світлом. Автори повідомлень стверджували, що “прилетіло” по місцевій ТЕЦ “Луч”, яка вже була під ударом раніше.

Водночас бєлгородський губернатор Гладков запевняє, що “все збили”, а через падіння уламків горіли гаражі.

“Крім того, на низці вулиць спостерігаються проблеми з електрикою. Також енергопостачання відсутнє в частині селища Дубове Бєлгородського району. Без світла залишаються понад 20 тис. жителів”, – визнав Гладков.

Нагадаємо, вночі в Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА, по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. У ПАТ “Центренерго” заявили, що всі їхні три ТЕС, у тому числі Зміївська на Харківщині, більше не генерують електрику. Росіяни завдали по цих об’єктах найпотужнішого удару з початку війни.