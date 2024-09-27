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Жертва ймовірного педофіла з Харкова заговорив після візиту до психолога

Події 18:48   27.09.2024
Оксана Якушко
Жертва ймовірного педофіла з Харкова заговорив після візиту до психолога

Жертва вчителя з Харкова, якого підозрюють у зґвалтуванні, розповів про події 7-річної давнини тільки у Латвії, після того, як пройшов психологічну терапію, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Вчитель фізкультури розбещував 13-річного учня під час індивідуальних занять. Знімав штани, робив розслабляючий масаж, чіпав дитину за інтимні місця та прикладав свій статевий орган до обличчя хлопця. Насильство тривало протягом місяця – збоченець змушував учня мастурбації та орального сексу. Ці шокуючі речі хлопець зміг розказати лише цього року. Йому вже 17, і разом з молодшою сестрою та мамою він живе в Латвії. Туди родина виїхала в березні 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення», – розповів Болвінов.

Саме від Генеральної прокуратури Латвійської республіки харківські поліціянти й отримали матеріали скандальної справи. Підліток заговорив на цю тему після того, як почав відвідувати психолога, до якого його відвела матір через стрес дітей від переїзду.

«Жінка навіть не здогадувалась, яка страшна травма вийде назовні завдяки цьому. Виявилося, що вчитель розбещував хлопця ще у 2018 році», – зазначив Болвінов.

В березня цього року цією справою почали займалися слідчі в Ризі. Далі провадження передали в Україну. Вже призначили судову молекулярно – генетичну експертизу, щоби встановити причетність підозрюваного до інших злочинів.

«Та сам збоченець кинувся тікати від слідства, як тільки дізнався про можливість бути покараним. З Харкова на Тернопільщину. Хотів заховатися в Почаївській Лаврі. Але ми знайшли його і там. Буде відповідати за законом.», – наголосив Болвінов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 18:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жертва вчителя з Харкова, якого підозрюють у зґвалтуванні, розповів про події 7-річної давнини тільки у Латвії, після того, як пройшов психологічну терапію, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".