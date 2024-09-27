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Втік у монастир: у зґвалтуванні хлопчиків підозрюють фізрука з Харкова

Події 18:09   27.09.2024
Оксана Горун
Втік у монастир: у зґвалтуванні хлопчиків підозрюють фізрука з Харкова

Колишнього вчителя фізкультури з Харкова підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні підлітків. Його затримали в чоловічому монастирі на Тернопільщині.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах м. Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Колишньому вчителю повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.

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За інформацією прокурорів, все описане відбувалося в Харкові. А після фізрук звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря на Тернопільщині. У прокуратурі вважають, що там він “сховався”.

“Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – уточнили в прокуратурі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишнього вчителя фізкультури з Харкова підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні підлітків. Його затримали в чоловічому монастирі на Тернопільщині".