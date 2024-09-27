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Бежал в монастырь: в изнасиловании мальчиков подозревают физрука из Харькова

Происшествия 18:09   27.09.2024
Оксана Горун
Бежал в монастырь: в изнасиловании мальчиков подозревают физрука из Харькова

Бывшего учителя физкультуры из Харькова подозревают в развращении и изнасиловании подростков. Его задержали в мужском монастыре в Тернопольской области.

«По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в разных учебных заведениях города. Правоохранители установили, что в течение этого периода он совершал сексуальные действия в отношении школьников. Пострадавшими стали три мальчика в возрасте 11-13 лет», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Бывшему учителю сообщили о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, и в совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

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По информации прокуроров, все описанное происходило в Харькове. А после физрук уволился и переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области. В прокуратуре считают, что там он «спрятался».

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 18:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшего учителя физкультуры из Харькова подозревают в развращении и изнасиловании подростков. Его задержали в мужском монастыре в Тернопольской области".