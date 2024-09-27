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Жертва вероятного педофила из Харькова заговорил после визита к психологу

Происшествия 18:48   27.09.2024
Оксана Якушко
Жертва вероятного педофила из Харькова заговорил после визита к психологу Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Жертва учителя из Харькова, подозреваемого в изнасиловании и развращении детей, рассказал о событиях 7-летней давности только в Латвии, после того, как прошел психологическую терапию, сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Учитель физкультуры развращал 13-летнего ученика во время индивидуальных занятий. Снимал штаны, делал расслабляющий массаж, трогал ребенка за интимные места и прикладывал свой половой орган к лицу парня. Насилие продолжалось в течение месяца – извращенец заставлял ученика мастурбации и орального секса. Эти шокирующие вещи парень смог рассказать только в этом году. Ему уже 17, и вместе с младшей сестрой и матерью он живет в Латвии. Туда семья уехала в марте 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение», – рассказал Болвинов.

Именно от Генеральной прокуратуры Латвийской республики харьковские полицейские получили материалы скандального дела. Подросток заговорил на эту тему после того, как начал посещать психолога, к которому его отвела мать  из-за стресса детей от переезда.

«Женщина даже не догадывалась, какая страшная травма выйдет благодаря этому. Оказалось, что учитель развращал мальчика еще в 2018 году», — отметил Болвинов.

В марте этого года этим делом начали заниматься следователи в Риге. Дальше производство передали в Украину. Уже назначена судебная молекулярно – генетическая экспертиза, чтобы установить причастность подозреваемого к другим преступлениям.

«И сам извращенец бросился бежать от следствия, как только узнал о возможности быть наказанным. Из Харькова в Тернопольскую область. Хотел скрыться в Почаевской Лавре. Но мы обнаружили его и там. Будет отвечать по закону», — подчеркнул Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 18:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жертва учителя из Харькова, подозреваемого в изнасиловании и развращении детей, рассказал о событиях 7-летней давности только в Латвии, после того, как прошел психологическую терапию, сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".