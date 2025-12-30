Мужчина варварски изуродовал вход в магазин в центре Харькова

49-летний мужчина разбил стеклянную дверь в цветочном магазине, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в Шевченковском районе Харькова, в одном из магазинов по проспекту Науки.

Мужчина выломал металлическую ручку на дверях цветочного магазина и начал ею стучать по стеклу. Работники магазина сделали ему замечание, но дерзкий злоумышленник проигнорировал их и продолжал лупить, пока не расколол стеклопакет металлопластиковой двери и боковой стеклянной панели.

По этому факту дознаватели Харьковского РУП №3 открыли уголовное дело по статье хулиганство.

49-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 5 лет ограничение свободы.

Следственные действия продолжаются.