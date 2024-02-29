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Возвращение TruCam: «гонщика» на Mazda под наркотиками поймали в Харькове

Общество 21:06   29.02.2024
Елена Нагорная
Возвращение TruCam: «гонщика» на Mazda под наркотиками поймали в Харькове Фото: УПП в Харьковской области

В первый день возвращения на дороги приборов TruCam в Харькове остановили нарушителя скоростного режима — водителя Mazda. Копы предполагают, что он был под действием наркотиков.

Днем на улице Героев Труда с помощью TruCam копы установили, что водитель Mazda ехал со скоростью 77 км/ч, то есть превысил установленную скорость на 27 км/ч, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти осмотр у нарколога мужчина отказался.

Патрульные составили на водителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от осмотров на состояние наркотического опьянения) и админпостановление по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч) КУоАП.

Как сообщалось, с 29 февраля на дорогах Харькова и области патрульные возобновили контроль за соблюдением водителями скоростного режима с помощью приборов TruCam.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 21:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первый день возвращения на дороги приборов TruCam в Харькове остановили нарушителя скоростного режима".