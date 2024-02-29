Повернення TruCam: “гонщика” на Mazda під наркотиками спіймали в Харкові
У перший день повернення на дороги приладів TruCam у Харкові зупинили порушника швидкісного режиму – водія Mazda. Копи припускають, що він був під дією наркотиків.
Вдень на вулиці Героїв Праці за допомогою TruCam копи встановили, що водій Mazda їхав зі швидкістю 77 км/год, тобто перевищив встановлену швидкість на 27 км/год, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Спілкуючись із водієм, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у нарколога чоловік відмовився.
Патрульні склали на водія адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від оглядів на стан наркотичного сп’яніння) та адмінпостанову за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год) КУпАП.
Як повідомлялося, з 29 лютого на дорогах Харкова та області патрульні відновили контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму за допомогою приладів TruCam.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: TruCAM, водій, Героев Труда, патрульні, поліція, салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 21:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У перший день повернення на дороги приладів TruCam у Харкові зупинили порушника швидкісного режиму".