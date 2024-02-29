Live
  • Чт 29.02.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.21
  • EUR 41.3

Повернення TruCam: “гонщика” на Mazda під наркотиками спіймали в Харкові

Суспільство 21:06   29.02.2024
Олена Нагорна
Повернення TruCam: “гонщика” на Mazda під наркотиками спіймали в Харкові

У перший день повернення на дороги приладів TruCam у Харкові зупинили порушника швидкісного режиму – водія Mazda. Копи припускають, що він був під дією наркотиків.

Вдень на вулиці Героїв Праці за допомогою TruCam копи встановили, що водій Mazda їхав зі швидкістю 77 км/год, тобто перевищив встановлену швидкість на 27 км/год, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Спілкуючись із водієм, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у нарколога чоловік відмовився.

Патрульні склали на водія адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від оглядів на стан наркотичного сп’яніння) та адмінпостанову за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год) КУпАП.

Як повідомлялося, з 29 лютого на дорогах Харкова та області патрульні відновили контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму за допомогою приладів TruCam.

Читайте також: На харківські дороги повертаються прилади TruCam: де вимірюватимуть швидкість

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ
29.02.2024, 22:09
Головні новини Харкова 29.02: спіймали навідницю, перевірка води, евакуація
Головні новини Харкова 29.02: спіймали навідницю, перевірка води, евакуація
29.02.2024, 21:59
Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосять ще з двох громад – Синєгубов
Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосять ще з двох громад – Синєгубов
29.02.2024, 21:44
Повернення TruCam: “гонщика” на Mazda під наркотиками спіймали в Харкові
Повернення TruCam: “гонщика” на Mazda під наркотиками спіймали в Харкові
29.02.2024, 21:06
“Patriot нам ніхто не продасть” – Терехов про надії на збивання ракет С-300
“Patriot нам ніхто не продасть” – Терехов про надії на збивання ракет С-300
29.02.2024, 20:32
Нафтопродукти в питній воді та джерела під забороною – експертизи в Харкові
Нафтопродукти в питній воді та джерела під забороною – експертизи в Харкові
29.02.2024, 19:19

Новини за темою:

11:10
На харківські дороги повертаються прилади TruCam: де вимірюватимуть швидкість


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Повернення TruCam: “гонщика” на Mazda під наркотиками спіймали в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 21:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У перший день повернення на дороги приладів TruCam у Харкові зупинили порушника швидкісного режиму".