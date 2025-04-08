По пригороду Харькова прилетел «Искандер» — Синегубов о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 апреля сообщил, что за взрыв слышали накануне жители Харькова. А также проинформировал об обстрелах региона за сутки.

«23:18. Харьковский район, Высочанская громада, поселок Высокий. Обстрел баллистической ракетой «Искандер-М» бездействующей территории базы отдыха. В результате обстрела возникло попадание в четырехэтажное здание. Получили острую реакцию на стресс три человека», — написал Синегубов.

Также в течение суток россияне скидывали КАБы на приграничье: в Слатино бомба повредила два частных дома и гараж, в селах Уды и Бородянка Золочевской громады — «прилеты» на окраинах. В этих случаях обошлось без пострадавших. А вот в селе Токаревка Вторая от удара погиб мужчина, две женщины получили ранения, обстрел произошел утром 7 апреля. В селе Белый Колодец Волчанской громады ранены три человека — ударил FPV-дрон.

По Изюмскомй району били из РСЗО, из-за этого горела трава на площади 1,5 га в селе Пески-Радьковские.