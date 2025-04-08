Три человека погибли в огне в Харьковской области за сутки — ГСЧС

Погибшие — двое взрослых и ребенок. Также есть пострадавшая женщина. Все смертельные пожары за сутки возникли по бытовым причинам, а не из-за обстрелов, информируют спасатели.

Трехлетняя девочка с отцом погибли из-за пожара в Песочине, который случился вечером 7 апреля. Горели домашние вещи. Предварительно установили, что причиной пожара стало короткое замыкание.

«На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь семье погибших», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй смертельный пожар был в Харькове днем. Горел частный дом в Холодногорском районе.

«Огонь охватил крышу дома и домашние вещи на площади 80 кв. м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело женщины 1975 года рождения», — сообщили в ГСЧС.

81-летняя женщина пострадала во время пожара в поселке Пересечное Харьковского района.

В целом за сутки спасатели восемь раз выезжали тушить пожары. Один из них возник из-за российского обстрела утром 8 апреля.

«Утром враг нанес удар по с. Пески-Радьковские. В результате обстрела возникло возгорание травы на площади 1,5 га. Пострадавших нет. От ГСЧС привлечены две единицы техники и семь человек личного состава», — проинформировала пресс-служба.