Три человека погибли в огне в Харьковской области за сутки — ГСЧС
Погибшие — двое взрослых и ребенок. Также есть пострадавшая женщина. Все смертельные пожары за сутки возникли по бытовым причинам, а не из-за обстрелов, информируют спасатели.
Трехлетняя девочка с отцом погибли из-за пожара в Песочине, который случился вечером 7 апреля. Горели домашние вещи. Предварительно установили, что причиной пожара стало короткое замыкание.
«На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь семье погибших», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй смертельный пожар был в Харькове днем. Горел частный дом в Холодногорском районе.
«Огонь охватил крышу дома и домашние вещи на площади 80 кв. м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело женщины 1975 года рождения», — сообщили в ГСЧС.
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81-летняя женщина пострадала во время пожара в поселке Пересечное Харьковского района.
В целом за сутки спасатели восемь раз выезжали тушить пожары. Один из них возник из-за российского обстрела утром 8 апреля.
«Утром враг нанес удар по с. Пески-Радьковские. В результате обстрела возникло возгорание травы на площади 1,5 га. Пострадавших нет. От ГСЧС привлечены две единицы техники и семь человек личного состава», — проинформировала пресс-служба.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибшие — двое взрослых и ребенок. Также есть пострадавшая женщина. Все смертельные пожары за сутки возникли по бытовым причинам, а не из-за обстрелов, информируют спасатели".