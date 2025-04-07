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Смертельный пожар: 3-летний ребенок и мужчина погибли на Харьковщине (фото)

Происшествия 21:47   07.04.2025
Оксана Якушко
Смертельный пожар: 3-летний ребенок и мужчина погибли на Харьковщине (фото)

Пожар вспыхнул из-за неисправной проводки в частном доме в поселке Песочин, сообщила ГСЧС в Харьковской области. 

Когда пожарные приехали на вызов, в доме горели домашние вещи на площади 6 м². На месте пожара погиб 43-летний мужчина и 3-летняя девочка.

В 20:08 огонь локализовали, а в 20:44 полностью потушили.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 21:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар вспыхнул из-за неисправной проводки в частном доме в поселке Песочин, сообщила ГСЧС в Харьковской области. ".