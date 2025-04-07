Смертельный пожар: 3-летний ребенок и мужчина погибли на Харьковщине (фото)

Пожар вспыхнул из-за неисправной проводки в частном доме в поселке Песочин, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Когда пожарные приехали на вызов, в доме горели домашние вещи на площади 6 м². На месте пожара погиб 43-летний мужчина и 3-летняя девочка.

В 20:08 огонь локализовали, а в 20:44 полностью потушили.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети.