Смертельный пожар: 3-летний ребенок и мужчина погибли на Харьковщине (фото)
Пожар вспыхнул из-за неисправной проводки в частном доме в поселке Песочин, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Когда пожарные приехали на вызов, в доме горели домашние вещи на площади 6 м². На месте пожара погиб 43-летний мужчина и 3-летняя девочка.
В 20:08 огонь локализовали, а в 20:44 полностью потушили.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дитина, огонь, Песочин, пожары, проводка, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 21:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар вспыхнул из-за неисправной проводки в частном доме в поселке Песочин, сообщила ГСЧС в Харьковской области. ".