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Взрыв в Харькове, Терехов призвал быть острожными

Происшествия 23:07   07.04.2025
Оксана Якушко
Взрыв в Харькове, Терехов призвал быть острожными

Взрыв услышали жители Харькова.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 23:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв услышали жители Харькова.".