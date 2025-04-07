Взрыв в Харькове, Терехов призвал быть острожными
Взрыв услышали жители Харькова.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 23:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв услышали жители Харькова.".