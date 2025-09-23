Live
Укрытие на 275 школьников строят в поселке под Харьковом

Общество 21:05   23.09.2025
Оксана Якушко
Укрытие на 275 школьников строят в поселке под Харьковом Фото: ХОВА

Защитное укрытие в поселке Высокий обустроят подъемниками для доступа маломобильных людей, сообщает ХОВА.

«Среди объектов, которые сейчас строим – защитное сооружение на территории лицея в поселке Высокий. Это будет противорадиационное укрытие площадью почти 1100 м², рассчитанное на 275 человек. В лицее дети будут учиться в две смены. Вместе с преподавателями и другим персоналом здесь будет ежедневно находиться до 550 человек. Убеждены: безопасное образование является залогом того, что у наших детей будут будущее здесь, на Харьковщине», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Принципиальный момент – инклюзивность пространства. Укрытие будет оборудовано подъемниками и всеми другими средствами, необходимыми для доступа маломобильных людей, добавил начальник Харьковской ОВА.

Автор: Оксана Якушко
